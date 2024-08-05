Полгода в тылу врага

Группа «Джек» перед вылетом 80 лет назад, в ночь с 26 на 27 июля 1944 года, в Восточной Пруссии, рядом с посёлком Ляукен (сегодня – Громово), неподалёку от Тильзита (Советска) приземлились 9 парашютистов, ещё один погиб в самолёте – советский Ли-2 подвергся атаке немецких ночных истребителей.