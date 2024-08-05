БАЗА 211- ВОЕНН...
ГлавнаярасследованиеБлогВМФВВСКазакиспецназ, разведкавоенная история
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

74 291 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Компанцев Сергей
    я то факт привел кто кого кормит факт ..развивайте что то и у себя я не против я просто прочел может не мне адресован...Киргизия угрожает...
  • Компанцев Сергей
    Почему нам не стоит спасать Германию из кризиса: обсуждаем, как предал нас Берлин в 2022, и делаем выводы.. а меркель...Почему нам не сто...
  • Игорь Егоров
    Действительно надо строить дорогу в обход Казахстана, ибо скоро эти республики  столкнуться с нехваткой пресной воды ...Транссиб «уходит»...

Полгода в тылу врага

Полгода в тылу врага

Группа «Джек» перед вылетом 80 лет назад, в ночь с 26 на 27 июля 1944 года, в Восточной Пруссии, рядом с посёлком Ляукен (сегодня – Громово), неподалёку от Тильзита (Советска) приземлились 9 парашютистов, ещё один погиб в самолёте – советский Ли-2 подвергся атаке немецких ночных истребителей.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх