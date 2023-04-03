Враги объединяются всегда — у них хозяин общий

«Теракт, в результате которого погиб российский военный корреспондент Владлен Татарский, спланировали украинские спецслужбы с привлечением агентуры из числа сторонников ФБК Алексея Навального», — сообщил Национальный антитеррористический комитет.
«Теракт, в результате которого погиб российский военный корреспондент Владлен Татарский, спланировали украинские спецслужбы с привлечением агентуры из числа сторонников ФБК Алексея Навального», — сообщил Национальный антитеррористический комитет.
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