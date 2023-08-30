Остерегайтесь мошенников: гороскоп для Стрельцов на сентябрь 2023

Для Стрельцов последняя декада месяца принесет заслуженное вознаграждение. Кроме того, стоит достать из дальнего ящика обучения, которые по каким-то причинам были заброшены, и пройти их до конца.
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