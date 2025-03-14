Видео: элементы поезда для ВСМ Москва-Санкт-Петербург тестируют на прочность

Они рассчитаны на работу при скорости до 360 километров в час В научно-исследовательском центре РЖД ведутся важные испытания рамы немоторной тележки для инновационного электропоезда, который будет использоваться на ВСМ Москва-Санкт-Петербург.
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