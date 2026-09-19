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Как выглядели самые первые гаджеты, без которых мы уже не представляем свою жизнь

Как выглядели самые первые гаджеты, без которых мы уже не представляем свою жизнь

Сегодняшнее поколение детей уже не может представить себе смартфон не с сенсорным экраном, а с кнопками.

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