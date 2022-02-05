Медвежий угол

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Bloomberg объявил о "вторжении" России на Украину

Bloomberg объявил о "вторжении" России на Украину

Когда заголовок опубликовали раньше заготовленной США провокации"Мы подготавливаем заголовки для множества сценариев, и заголовок "Россия вторгается на Украину" был непреднамеренно опубликован около 16:00 во восточному времени (0:00 мск 5 февраля.

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