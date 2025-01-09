Акции eBay выросли до максимальной отметки за три года

Акции eBay резко выросли на торгах 8 января после того, как онлайн-площадка сообщила, что некоторые из ее объявлений теперь можно найти на Facebook Marketplace от Meta Platforms (признана в России экстремистской организацией и запрещена).
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