Трейдер Старт 2016
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Трейдер Старт 2016

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Акции eBay выросли до максимальной отметки за три года

Акции eBay резко выросли на торгах 8 января после того, как онлайн-площадка сообщила, что некоторые из ее объявлений теперь можно найти на Facebook Marketplace от Meta Platforms (признана в России экстремистской организацией и запрещена).

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