Предприниматель из Челнов в свой юбилей направил 10 млн на поддержку СВО

Предприниматель из Набережных Челнов, владелец компанию «Татпроф» Сергей Рачков в день своего 65-летия сделал подарок военным — 10 млн рублей он направил на помощь участникам специальной военной операции.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии