Анри де Ла Тур д’Овернь, виконт де Тюренн, великий полководец Людовика XIII и Людовика XIV

Именно с Тюренном сравнивал Павел I знаменитого русского полководца Петра Александровича Румянцева, а Бонапарт включил его в число 7 величайших полководцев мировой истории.
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