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«Грозно смотрят в небо»: в Киеве заявили о появлении МОГ на мостах через Днепр

«Грозно смотрят в небо»: в Киеве заявили о появлении МОГ на мостах через Днепр

В ночь на 5 октября цели в Киеве вновь оказались под ударом. Среди объектов, по которым прилетало в ночное время суток, по сообщениям мониторинговых ресурсов, оказались ТЭЦ-6, а также расположенная в столичном регионе высоковольтная подстанция ПС-750 кВ «Киевская».

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