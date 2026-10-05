«Грозно смотрят в небо»: в Киеве заявили о появлении МОГ на мостах через Днепр

В ночь на 5 октября цели в Киеве вновь оказались под ударом. Среди объектов, по которым прилетало в ночное время суток, по сообщениям мониторинговых ресурсов, оказались ТЭЦ-6, а также расположенная в столичном регионе высоковольтная подстанция ПС-750 кВ «Киевская».