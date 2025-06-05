Венгрия отложила голосование по закону об организациях с зарубежными инвестициями

Правящая партия Венгрии "ФИДЕС — Венгерский гражданский союз" отложила запланированное голосование по законопроекту, который позволит правительству контролировать, наказывать и потенциально запрещать организации, получающие любое иностранное финансирование, включая пожертвования или гранты ЕС.
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