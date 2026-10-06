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Dolph Lundgren is still 'around to fight another day'

Dolph Lundgren reflects on his life and career in an interview for his documentary "Dolph Lundgren: Unbreakable," on digital video-on-demand Tuesday.

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