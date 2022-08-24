Почему США — это не Россия, расскажут в медиацентре «Патриот»

Федеральное агентство новостей Россия пережила несколько волн эмиграции за последние сто лет, но сейчас наблюдается и активный обратный процесс — в страну возвращаются те, кто уехал в наиболее массовые периоды отъезда из СССР/России 1990-х годов.
Федеральное агентство новостей Россия пережила несколько волн эмиграции за последние сто лет, но сейчас наблюдается и активный обратный процесс — в страну возвращаются те, кто уехал в наиболее массовые периоды отъезда из СССР/России 1990-х годов.
Свежие комментарии