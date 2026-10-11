Фон дер Ляйен: Украина станет одной из центральных тем саммита ЕС

Одной из центральных тем саммита Европейского союза (ЕС) станет Украина. Об этом сообщила глава Еврокомиссии (ЕС) Урсула фон дер Ляйен в социальной сети X.
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