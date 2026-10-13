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Lavraki: рыба на огне и Средиземноморье с видом на Петербург

Lavraki: рыба на огне и Средиземноморье с видом на Петербург

В Петербурге открылся Lavraki — новый ресторан средиземноморской кухни от команды Duo Band. В меню объединили итальянскую пасту, греческие лепёшки из дровяной печи, восточные блюда с пряностями, дикую рыбу, морепродукты и выпечку из разных стран Средиземноморья.

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