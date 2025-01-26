Европа становится главным могильщиком Украины

@ MOHAMMED BADRA/EPA/ТАСС Tекст: Валерия Вербинина Пока Москва и Вашингтон обмениваются сигналами по поводу возможных переговоров в связи с украинским конфликтом, Евросоюз делает прямо противоположные заявления.
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