Американка засмеялась, когда увидела, как два пацана подбирают выброшенные ею семечки в пыль. А наша вожатая возмутилась и толкнула ее.
Как русская комсомолка оттаскала за волосы Викторию Нуланд
Комментарии
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БУЛАТ ДЖУМАТАЕВ
Нуландили? А вот это вот и интересно. Отнуландили,ОтРамштайнили!!!
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5 час.
СО
Сергей Ожгибесов
Что же с ней делали матросы интересно что она так невзлюбила россию
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3 час.
avershin1947mailru Авершин
Семечек было полно особенно на юге, Так что сбор семечек из пыли , я не верю.
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22 мин.
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