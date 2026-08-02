Аэропорт Стамбула побил рекорд по пассажирам в Европе 1 августа

1 августа международный аэропорт Стамбула установил рекорд, обслужив 289 260 пассажиров за сутки. По словам министра транспорта Абдулкадира Уралоглу, это самый высокий показатель в истории аэропортов Турции и Европы, превысив прошлогодний результат на 7 190 человек.