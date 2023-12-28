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  • Сергей Рыбкин
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Владимир Зеленский: Жизненный путь из комика в президенты

Владимир Зеленский: Жизненный путь из комика в президенты

Владимир Зеленский, вступив на пост президента Украины, удивил многих поклонников. Впервые о нем поклонники узнали в 2015 году, хотя до этого Зеленский продолжительное время выступал в КВН, входя в состав одной из популярных команд.

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