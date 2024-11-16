Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) привлекло иностранных наемников для карательных операций из-за массового дезертирства украинских солдат под Купянском, заявил ТАСС военный эксперт, подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.
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