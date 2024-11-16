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Марочко заявил об отправке Киевом наемников для карательных операций под Купянском

Марочко заявил об отправке Киевом наемников для карательных операций под Купянском

Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) привлекло иностранных наемников для карательных операций из-за массового дезертирства украинских солдат под Купянском, заявил ТАСС военный эксперт, подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

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