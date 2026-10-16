16 октября 1946 года был повешен рейсхминистр оккупированных восточных территорий Альфред Розенберг. Этот уроженец Ревеля ненавидел русских, и считал создание независимой Украины эффективным антирусским инструментом .
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