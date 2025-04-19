Как заделать швы на потолке

Довольно часто в квартирах можно увидеть такой малоприятный эффект, как трещины на потолке. Возникает данное явление по различным причинам: неравномерная просадка здания, некачественный ремонт потолка, серьезные скачки температуры, «плохие» климатические условия, бракованный стройматериал и т.
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