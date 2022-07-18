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Нобоа о Дзюбе: «Он бы помог «Сочи», у нас пока нет форварда. Мелкадзе играет по-другому»

Хавбек «Сочи» Кристиан Нобоа высказался об усилении атаки южан. — Если нужно выбрать между Дзюбой и Кокорином, кого бы ты взял в команду? — Трудно сказать.

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