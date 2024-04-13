А ведь как красиво все начиналось! Сначала мы отрулили от патернализма в поисках заработка, и в стране появились тысячи самозанятых — сами себе ищут, чем бы заняться, сами обходятся без охраны труда и отпусков, без больничных, ну и без пенсии тоже — ведь в трудовой стаж самозанятость не входит, а еще и налог платит — […] Сообщение Спасение утопающих — дело самих утопающих.