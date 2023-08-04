ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И ИХ ПРОБЛЕМЫ

18 642 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Воробей
    Речь идёт о усреднённой тенденции. Понятно, что на индивидуальном уровне вполне имеет место колебание параметра.Почему девочки вз...
  • Вера Федорова
    Девочки разными бывают...Я, например, чуть не до 16 годов в куклы играла и ни о чём "таком" не думала😜.Почему девочки вз...
  • Вера Федорова
    "Ученые считают привычку разбрасывать и нюхать носки..." Нифигасе, чем у нас учёные озабочены....))Зачем мужчины нюх...

Почему девочки взрослеют быстрее мальчиков

Почему девочки взрослеют быстрее мальчиков

  Вопрос о том, почему девочки взрослеют быстрее мальчиков, долгое время оставался загадкой для науки.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
В
Воробей
Это связано не с экономикой, в финансовом смысле слова, а с экономичностью в биологическом смысле наиболее рационального расходования ресурсов рода. В том смысле, что девочки получают больше пищи, чтобы вырастить быстрее своё тело до уровня, позволяющего материнство. Соответственно мальчикам достаётся меньше из родового бюджета, который всегда ограничен. В смысле, что, если бы мальчики физически развивались так же, как девочки, то это бы снизило шансы на выживание рода. Возможно, я не очень удачный термин применил. Но, лучшего я не нашёл.
Ответить
2 час.
Вера Федорова
Девочки разными бывают...Я, например, чуть не до 16 годов в куклы играла и ни о чём &quot;таком&quot; не думала😜.
Ответить
1 час.
В
Воробей
Речь идёт о усреднённой тенденции. Понятно, что на индивидуальном уровне вполне имеет место колебание параметра.
Ответить
1 час.

Картина дня

наверх