Почему девочки взрослеют быстрее мальчиков

В

Воробей

Это связано не с экономикой, в финансовом смысле слова, а с экономичностью в биологическом смысле наиболее рационального расходования ресурсов рода. В том смысле, что девочки получают больше пищи, чтобы вырастить быстрее своё тело до уровня, позволяющего материнство. Соответственно мальчикам достаётся меньше из родового бюджета, который всегда ограничен. В смысле, что, если бы мальчики физически развивались так же, как девочки, то это бы снизило шансы на выживание рода. Возможно, я не очень удачный термин применил. Но, лучшего я не нашёл.