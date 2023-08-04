Вопрос о том, почему девочки взрослеют быстрее мальчиков, долгое время оставался загадкой для науки.
Почему девочки взрослеют быстрее мальчиков
Комментарии
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В
Воробей
Это связано не с экономикой, в финансовом смысле слова, а с экономичностью в биологическом смысле наиболее рационального расходования ресурсов рода. В том смысле, что девочки получают больше пищи, чтобы вырастить быстрее своё тело до уровня, позволяющего материнство. Соответственно мальчикам достаётся меньше из родового бюджета, который всегда ограничен. В смысле, что, если бы мальчики физически развивались так же, как девочки, то это бы снизило шансы на выживание рода. Возможно, я не очень удачный термин применил. Но, лучшего я не нашёл.
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2 час.
Вера Федорова
Девочки разными бывают...Я, например, чуть не до 16 годов в куклы играла и ни о чём "таком" не думала😜.
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1 час.
В
Воробей
Речь идёт о усреднённой тенденции. Понятно, что на индивидуальном уровне вполне имеет место колебание параметра.
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1 час.
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