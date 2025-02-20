В регионе планируют отремонтировать 75 километров дорог

В Смоленске работы пройдут на девяти участках В ходе стратегической сессии федерального дорожного агентства «Перспективы развития дорожной деятельности до 2035 года» были озвучены планы по ремонту дорог в Смоленской области.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии