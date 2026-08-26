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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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АЕК Николича, «Фенербахче», «Викинг» и «Слован» вышли в основной этап ЛЧ последними среди участников квалификации

Определились последние участники общего этапа Лиги чемпионов.  Сегодня право выступить на основной стадии турнира завоевали АЕК, « Викинг », « Фенербахче » и « Слован ».

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