Методист Провозен: обучать IT-профессиям в колледже должны действующие практики

При выборе колледжа для обучения IT-специальности следует учесть целый набор факторов: преподавательский состав, учебные программы, практикоориентированность, учебную и производственную практику, а также внеурочные активности.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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