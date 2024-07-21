Республиканка Мейс призвала Харрис исполнять обязанности президента США

Член палаты представителей Конгресса США Нэнси Мейс из Республиканской партии вынесет на голосование резолюцию по досрочному прекращению полномочий Джо Байдена и временному назначению на этот президента Камалы Харрис.
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