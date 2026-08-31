Собянин рассказал о развитии образования в Москве в новом учебном году

Сергей Собянин сообщил о планах Москвы в сфере образования на новый учебный год. Около 1,6 миллиона детей придут в школы, детские сады и колледжи, где их встретят свыше 110 тысяч педагогов.
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