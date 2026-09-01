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Газета.ру

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На Кубани будут судить ревнивца, жестоко избившего сожительницу во время ссоры

На Кубани будут судить ревнивца, жестоко избившего сожительницу во время ссоры

На Кубани перед судом предстанет мужчина, который во время ссоры из-за ревности жестоко избил сожительницу.

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