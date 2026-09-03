Пряные травы можно найти на московских ярмарках

На московских ярмарках представлен широкий выбор свежей пряной зелени для приготовления разных блюд. Розмарин и тимьян хорошо подходят для горячей еды, мята освежает напитки, десерты и закуски, а эстрагон дополняет продукты необычным ароматом с нотами аниса.
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