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МОСИНФОРМ

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Пряные травы можно найти на московских ярмарках

Пряные травы можно найти на московских ярмарках

На московских ярмарках представлен широкий выбор свежей пряной зелени для приготовления разных блюд. Розмарин и тимьян хорошо подходят для горячей еды, мята освежает напитки, десерты и закуски, а эстрагон дополняет продукты необычным ароматом с нотами аниса.

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