«Младореформаторы» с сединами на висках: Чубайс снова научит жить

Как передает корреспондент УтроNews, уехавший из страны после начала СВО Анатолий Чубайс разразился новым детищем - объявил об открытии Центра российских исследований (ЦРС), который принялся финансировать лично.
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