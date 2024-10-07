EigenLayer самостоятельно перевел чужие токены хакеру на сумму $5,5 млн

Хакеры перехватили электронное письмо с информацией о переводе токенов и подменили адрес получателя. В результате, 1,673,645 токенов EIGEN были переведены протоколом EigenLayer не инвестору, а на счет злоумышленника, собственными руками.
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