В Совфеде предложили повысить лимит выплат по ОСАГО до 1 миллиона рублей

Заместитель председателя Совета Федерации Николай Журавлев на полях Восточного экономического форума заявил, что оптимальным было бы повышение лимита выплат по ОСАГО за повреждение имущества с нынешних 400 тысяч рублей до 800 тысяч – 1 миллиона рублей.