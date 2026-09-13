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Царьград

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Кинолог Шарыпова рассказала, как часто можно давать лакомства собаке

Кинолог Шарыпова рассказала, как часто можно давать лакомства собаке

Кинолог Ирина Шарыпова в интервью с «Газетой.Ru» рассказала, что ежедневно можно давать собаке лакомства в количестве не более 10% от рациона.

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