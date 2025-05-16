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Daily Storm

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В Стамбуле пройдет трехсторонняя встреча представителей России, Украины и Турции

В Стамбуле пройдет трехсторонняя встреча представителей России, Украины и Турции

До этого состоятся переговоры делегаций Анкары, Вашингтона и КиеваТрехсторонняя встреча между представителями России, Украины и Турции запланирована на 12:30 в Стамбуле.

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