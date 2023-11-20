Почему заставлять детей доедать вредно

Родители иногда настаивают, чтобы дети доели всю еду в тарелке. Клинический психолог, гипнолог, НЛП-мастер и кандидат медицинских наук Денис Долгов считает, что эта тактика неверна и может привести к нарушению пищевого поведения у детей.