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Почему заставлять детей доедать вредно

Почему заставлять детей доедать вредно

Родители иногда настаивают, чтобы дети доели всю еду в тарелке. Клинический психолог, гипнолог, НЛП-мастер и кандидат медицинских наук Денис Долгов считает, что эта тактика неверна и может привести к нарушению пищевого поведения у детей.

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