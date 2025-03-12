Депутат предложил внести некоторые компании в реестр недобросовестных

Компании, которые не платят зарплату, хотят внести в реестр недобросовестных. Как выяснили «Известия» 13 марта, с таким предложением на имя премьер-министра России Михаила Мишустина обратились вице-спикер Госдумы Александр Бабаков и лидер фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов.