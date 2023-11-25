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Гэри Пэйтон вернулся в защиту и эффектно накрыл бросок Виктора Вембаньямы

Гэри Пэйтон вернулся в защиту и эффектно накрыл бросок Виктора Вембаньямы

Защитник «Голден Стэйт» Гэри Пэйтон стал автором эффектного блок-шота в матче с «Сан-Антонио» (118:112).

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