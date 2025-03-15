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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Ландо Норрис – главный фаворит у букмекеров на звание чемпиона «Формулы-1» в 2025 году. Ферстаппен – второй, Хэмилтон – пятый

Ландо Норрис котируется букмекерским фаворитом на чемпионство в «Формуле-1» в 2025 году. На титул Норриса можно поставить с коэффициентом 2.

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