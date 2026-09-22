Трамп допустил применение закона о санкциях против России

Президент США Дональд Трамп заявил о готовности применить закон о масштабных санкциях против России, если это будет необходимо для мирного урегулирования конфликта на Украине.
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Обычная политика ..кнута и пряника.. НЕ хотите перемирия на холхляцких условиях получайте санкции,вот и вся дипломатия Трампа