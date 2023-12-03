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«Барселона» не проигрывает «Атлетико» на своем поле с февраля 2006 года – 24 матча

«Барселона» не проигрывает «Атлетико» на своем поле с февраля 2006 года – 24 матча

Сегодня «блауграна» одержала домашнюю победу (1:0) в матче 15-го тура Ла Лиги. «Барселона» не проиграла «Атлетико» в 24-м домашнем матче подряд (23 на «Камп Ноу», 1 на Олимпийском стадионе).

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