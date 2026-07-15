Как я приручаю свет: личный опыт настройки подсветки клавиатур от ноутбука до игровых монстров

Знаете это чувство, когда в кромешной темноте пытаешься нащупать нужную клавишу и неизбежно промахиваешься? Долгое время для меня это было сущим наказанием, пока я не погрузилась в изучение всех тонкостей управления подсветкой.
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