Растяжение гусениц: как бои в приграничье Курской области истощают остатки бронетанковых сил ВСУ

При всём прогрессе, который за последние пару лет продемонстрировали различные беспилотные системы, особенно дроны-камикадзе, пока что они ещё не развились до такой степени, чтобы играть в боевых действиях первую скрипку.
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