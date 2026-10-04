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FiNE NEWS

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Судья КХЛ упал на лёд и не смог подняться: как шайба изменила ход матча «Автомобилиста» и «Амура»

Вчерашний матч регулярного чемпионата КХЛ между екатеринбургским «Автомобилистом» и хабаровским «Амуром» запомнился не только очками, но и неожиданной трагедией на льду.

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