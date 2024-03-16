Шойгу доложили о ликвидации 300 боевиков "Кракена"* полуторатонной бомбой

В один день авиация нанесла удар по месту скопления боевиков, складу ГСМ и РСЗО Vampire, находившихся неподалёку друг от другаПорядка 300 неонацистов из подразделения ВСУ "Кракен"* были уничтожены точным ударом авиационной бомбы.