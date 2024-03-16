Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 268 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • АНГЕЛ АНГЕЛ
    Проверить всех политиков, чиновников, кто участвовал в этой коррумпированной сделке и виновных лишить гражданства, ко...Мигранты выдали "...
  • Владимир СССР
    "Так будет с кажд...
  • Татьяна Мартыненко
    Берет много взяток,откуда такие деньги.Вот мошенники получили полное счастье.Стало известно, п...

Шойгу доложили о ликвидации 300 боевиков "Кракена"* полуторатонной бомбой

Шойгу доложили о ликвидации 300 боевиков "Кракена"* полуторатонной бомбой

В один день авиация нанесла удар по месту скопления боевиков, складу ГСМ и РСЗО Vampire, находившихся неподалёку друг от другаПорядка 300 неонацистов из подразделения ВСУ "Кракен"* были уничтожены точным ударом авиационной бомбы.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх