В один день авиация нанесла удар по месту скопления боевиков, складу ГСМ и РСЗО Vampire, находившихся неподалёку друг от другаПорядка 300 неонацистов из подразделения ВСУ "Кракен"* были уничтожены точным ударом авиационной бомбы.
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