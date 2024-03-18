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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Костин забил «Чикаго». У него 2+2 в 5 матчах за «Сан-Хосе»

Костин забил «Чикаго». У него 2+2 в 5 матчах за «Сан-Хосе»

Форвард «Сан-Хосе» набрал 8-е (5+3) очко в текущем чемпионате НХЛ, всего он провел 38 игр. В 5 матчах за «Шаркс» на его счету 4 (2+2) балла.

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