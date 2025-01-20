Политолог Суслов: Трамп может ужесточить санкции против России

Американский президент Дональд Трамп усилит антироссийские санкции, когда осознает, насколько сложными будут переговоры по Украине, заявил ТАСС замдиректора Центра комплексных европейских и международных исследований Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики", политолог Дмитрий Суслов.
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