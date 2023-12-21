Буквально вчера стало известно, что неожиданное решение президента России Владимира Путина сильно удивила певца SHAMAN, артист никак не ожидал, что удостоится подобных почестей, а старая гвардия артистов, после того, как узнала эту новость, поджала хвост.
Путин показал свое отношение к певцу Шаману после громкого скандала на "Песне года"
Комментарии
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Алексей Сафронов
Молодчина, Ярослав! Давно надо гнать прежних звездунов-πздунов с концертных залов и площадок. Вся мерзость в тех, кто организовывал тусовки гнилых либирастов, которые многие годы подмяли под себя эстраду, и театры.
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58 мин.
виталий панов
И выступать с ним на одной сцене многие сочтут за честь.Надеюсь,что теперь Шаман не со всеми захочет выступать! Где будет выступать Шаман,на пушечный выстрел не надо подпускать "гламурную тусовку"! Представьте,Шаман выступает в Кремле,и в программе отсутствуют имена тех,кто был всегда "желанным". А здесь такой облом!Без этой "фанерной" тусовки,сейчас много талантливых исполнителей,которые с достоинством заменят надоевших всем,зажравшихся фанеровщиков!
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6 мин.
НС
Надежда Савинкова
Выбросить Киселева и всю эту шулупень к чертовой матери! Шаману уважуха. Фанерщиков ВОН!!!
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6 мин.
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