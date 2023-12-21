Путин показал свое отношение к певцу Шаману после громкого скандала на "Песне года"

Молодчина, Ярослав! Давно надо гнать прежних звездунов-πздунов с концертных залов и площадок. Вся мерзость в тех, кто организовывал тусовки гнилых либирастов, которые многие годы подмяли под себя эстраду, и театры.

виталий панов

И выступать с ним на одной сцене многие сочтут за честь.Надеюсь,что теперь Шаман не со всеми захочет выступать! Где будет выступать Шаман,на пушечный выстрел не надо подпускать "гламурную тусовку"! Представьте,Шаман выступает в Кремле,и в программе отсутствуют имена тех,кто был всегда "желанным". А здесь такой облом!Без этой "фанерной" тусовки,сейчас много талантливых исполнителей,которые с достоинством заменят надоевших всем,зажравшихся фанеровщиков!