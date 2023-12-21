Медвежий угол
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Медвежий угол

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    Ну ещё пару миллионов мусульман ограждения, они и проголосуют за муфтия президента, давайте, сдавайте им квартиры, д...Президентом РФ мо...
  • Надежда Савинкова
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Путин показал свое отношение к певцу Шаману после громкого скандала на "Песне года"

Путин показал свое отношение к певцу Шаману после громкого скандала на "Песне года"

Буквально вчера стало известно, что неожиданное решение президента России Владимира Путина сильно удивила певца SHAMAN, артист никак не ожидал, что удостоится подобных почестей, а старая гвардия артистов, после того, как узнала эту новость, поджала хвост.

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Комментарии
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Алексей Сафронов
Молодчина, Ярослав! Давно надо гнать прежних звездунов-πздунов с концертных залов и площадок. Вся мерзость в тех, кто организовывал тусовки гнилых либирастов, которые многие годы подмяли под себя эстраду, и театры.
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58 мин.
виталий панов
И выступать с ним на одной сцене многие сочтут за честь.Надеюсь,что теперь Шаман не со всеми захочет выступать! Где будет выступать Шаман,на пушечный выстрел не надо подпускать &quot;гламурную тусовку&quot;! Представьте,Шаман выступает в Кремле,и в программе отсутствуют имена тех,кто был всегда &quot;желанным&quot;. А здесь такой облом!Без этой &quot;фанерной&quot; тусовки,сейчас много талантливых исполнителей,которые с достоинством заменят надоевших всем,зажравшихся фанеровщиков!
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6 мин.
НС
Надежда Савинкова
Выбросить Киселева и всю эту шулупень к чертовой матери! Шаману уважуха. Фанерщиков ВОН!!!
Ответить
6 мин.

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